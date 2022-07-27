Справа пішла: Німеччина порадувала рішенням щодо важкої артилерії для України

Сума військової допомоги дуже суттєва і значно перевищує попередні

Уряд Німеччини, яким напередодні відзвітував про постачання Україні важкого озброєння, ухвалив ще одне важливе для нашої країни рішення. За закритими дверима ФРН дозволила продаж 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze2000.

Таку інформацію отримало видання Der Spiegel. Зазначається, що сотню гаубиць для України компанія-виробник оцінила у 1,7 мільярда євро.

При цьому компанія KMW, яка виготовляє гаубиці Panzerhaubitze2000, підтвердила виданню цю угоду з продажу зброї України. Представник компанії-виробника зазначив, KMW подала відповідну заяву до економічного управління 11 липня і за два дні отримала дозвіл на виробництво.

Виготовлення 100 самохідних гаубиць складе 1,7 мільярда євро — цей обсяг у багато разів перевищить попередні постачання озброєнь на суму близько 600 мільйонів євро. Це можна вважати величезним кроком вперед у підтримці України з боку ФРН.

Наразі невідомо, коли самохідні гаубиці передадуть Збройним силам України, однак в KMW зазначили, що виготовлення систем озброєння має розпочатися негайно. Додається, що виробництво всіх гаубиць розраховане на кілька років, адже головною метою цього контракту є довгострокове посилення української армії.

Нагадаємо, що постачати зброю Україні погодилися ще близько 50 західних країн. Саме така кількість держав, за словами президента США Джо Байдена, погодилася допомогти Україні у протистоянні кривавій російській агресії та відправити Києву новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 140 тисяч протитанкових систем, понад 600 танків, приблизно півтисячі систем артилерії та інша потужна зброя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну прибули перші ракетні системи залпового вогню M270. Вони стали гарною компанією HIMARS на полі бою.