Підніжка проросійській Сербії? Україна готується до важливого політичного кроку

22 країни, які є членами Євросоюзу, вже визнали незалежність Республіки

В Україні пропонують визнати незалежність Косово, аби підтримати республіку у її конфлікті з проросійською Сербією.

Про це у суботу, 6 серпня, у своєму Телеграм-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко, відзначивши, що вже подав до Верховної Ради проєкт постанови щодо визнання державного суверенітету та незалежності частково визнаної держави на Балканах.

Проект постанови щодо визнання Косово незалежною державою

Нардеп відзначив, що ще у 2010 році представники Міжнародного суду ООН визнали, що декларація щодо державного суверенітету Косово жодним чином не суперечить чинним нормам міжнародного права і не порушує своїми діями жодних резолюцій або міжнародних актів.

За словами Гончаренка, не дарма 22 з 27 країн-членів Європейського Союзу, до якого так прагне вступити України, вже визнали незалежність Республіки. Крім того, Косово було визнано Сполученими Штатами Америки, Великою Британією та Канадою. Тож наразі правильним кроком збоку України було б саме визнання держсуверенітету Косово, а також висловлення йому міжнародної підтримки.

Крім того, Гончаренко одразу відкинув різні закиди та провокації, котрі могли б виникнути на тлі ситуації між Україною та псевдореспубліками "лднр", наголосивши, що ця ситуація кардинально відрізняється від тієї, котра трапилася між Косово та Сербією, мовляв, що Республіка дійсно має право на незалежність.

Наостанок нардеп додав, що розраховує на підтримку колег та оперативний розгляд постанови, ініціатором якої він є.

"P.S. Ну що, серби, як справи? Вам вітання з Києва", — написав Гончаренко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Косово ухвалили рішення відкласти на місяць процедуру введення заборони на документи та автомобільні номери, видані в Сербії,