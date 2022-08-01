Війна тимчасово скасовується: Косово на місяць відкладе обов’язкову заміну паспортів та автомобільних номерів

На рішення влади вплинули консультації з міжнародними партнерами

Влада Косово ухвалила рішення відкласти на місяць процедуру введення заборони на документи та автомобільні номери, видані в Сербії, через що у неї раніше виник конфлікт із сербським населенням на півночі частково визнаної країни.

Про це повідомляє Kosovo-online.

"Уряд республіки Косово рішуче засуджує сьогоднішнє блокування доріг на півночі Косова і стрілянину там озброєних людей по поліції. Йдеться про тенденцію дестабілізувати Косово і поставити під загрозу мир і безпеку громадян і нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що багато в чому на рішення влади вплинули зустрічі з міжнародними партнерами.

"Уряд Косово зобов’язується відкласти виконання двох рішень до 1 вересня 2022 р., коли всі барикади будуть зняті і на півночі Косова буде встановлена повна свобода. Ми дякуємо міжнародним партнерам, особливо американському послу, за їх внесок", — йдеться у заяві.

Також ситуацію багато в чому розрядила заява президента Сербії Олександра Вучича – деякі гарячі голови припускали, що його прибуття до Генерального штабу країни викликане бажанням оголосити війну Косово та розпочати "спецоперацію" з порятунку сербів, які проживають у напіввизнаній республіці. На щастя, політик, який явно розраховує на євроінтеграцію країни, заявив про продовження мирного діалогу.

"Опівночі очікуємо, що командувач KFOR поговорить з лідером партії "Сербський список" Гораном Ракічем та представниками сербів. Для нас дуже важливо, щоб діалог продовжувався, і ми вирішили питання мирним шляхом", — наголосив глава держави.

Вучич також закликав міжнародних партнерів зробити все можливе, щоби зупинити конфлікт. Водночас, за його словами, ні про яку здачу інтересів не йдеться.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косово цілком міг перерости у серйозну війну після того, як увечері 31 липня 2022 року місцеві серби перекрили дороги на знак протесту проти нових правил, а сербський президент Олександр Вучич заявив про нібито плани Пріштіни напасти на сербів. Також цьому сприяв той факт, що невідомі відкрили стрілянину по підрозділах поліції у Косівській-Митровиці (обійшлося без постраждалих). Багато людей побоювалися, що після цього армія Сербії перейде кордон із Косово, але у Белграді спростували подібні рішення.

Як завжди, до конфлікту не могла не прикласти руку Росія. Зокрема, представник МЗС країни марія захарова заявила, що конфлікт між Сербією та Косово нібито розпочався через "зовнішній вплив" на Пріштіну.

"Лідери косоварів знають, що серби не залишаться байдужими, коли йдеться про пряму атаку на їхні свободи, і навмисно йдуть на загострення, щоб запустити силовий сценарій. Зрозуміло, на вістрі атаки знаходиться і Белград, який Захід хоче додатково "нейтралізувати" косовоалбанськими руками ", — Заявила вона.

Як відомо, Косово має статус частково визнаної держави, її незалежність визнана більш ніж 100 країнами світу, зокрема більшістю країн Європи. Водночас, Україна не визнає Косова, вважаючи цю територію частиною Сербії. Головна причина — наявність у нашої країни проблем із незаконно анексованим Кримом та окупацією частини Донбасу. Водночас із 2019 року Україна визнає косовські паспорти для оформлення віз. Як пояснили такий підхід в українському МЗС, визнання паспортів не означає визнання незалежності Косова, у цьому плані позиція офіційного Києва є незмінною.

Нагадаємо, що поки ситуація в Косово залишається напруженою, українці можуть скористатися порадами Міністерства закордонних справ і залишити частково визнану республіку через Північну Македонію, або зв’язатися з українськими дипломатами за телефонами гарячої лінії, зазначеними у статті.