Напруга зростає: у Сербії заговорили про "денацифікацію" Балкан, на кордоні з Косово чути постріли

У Сербії говорять про те, що Косово готує напад

Представник партії президента Сербії Володимир Джуканович заявив про необхідність "денацифікації" Балкан, а на кордоні з Косово тим часом чути постріли.

"Мені все більше здається, що Сербія буде змушена розпочати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися", — написав Джуканович у своєму Твіттері, чим викликав хвилю критики від користувачів мережі, які нагадали, що цей термін використала росія для виправдання вторгнення в Україну.

Політика це не зупинило, після чого він звинуватив світ у тому, що той нібито підтримує кожного сербського ворога.

Варто зазначити, що напередодні глава МЗС Сербії Нікол Селакович заявив, що стурбований ситуацією в Косово і звинуватив албанську сторону в тому, що та "готує буквально пекло майбутніми днями".

Ця заява була викликана тим, що влада Косова ухвалила рішення з 1 серпня не визнавати сербські документи, а всім громадянам Сербії видавати тимчасовий документ при в’їзді на їхню територію.

Після цього президент країни Олександр Вучич у своєму зверненні заявив, що армія Косова планує опівночі, 1 серпня, напасти на північну частину Сербії.

"Серби більше не переслідуватимуться, якщо хтось посміє переслідувати або вбивати сербів у Косово — ми переможемо", — заявив глава Сербії.

Увечері 31 липня ситуація на кордоні загострилася, очевидці повідомили, що на кордоні Косово та Сербії оголосили повітряну тривогу, а також було чути автоматні черги.

Спецпідрозділи Косово пізніше перекрили кордон, а Сербія привела війська у стан підвищеної бойової готовності.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Кремль через Сербію "розігріває" Балкани Військовий оглядач Олександр Коваленко (також відомий як "Злий одесит") розповів, як Кремль впливає на ситуацію в Сербії та на Балканах.

Як відомо, Сербія є головним союзником росії у Балканському регіоні. Після початку вторгнення там не стали підтримувати санкції проти кремля, а у квітні Белград навіть звинувачував Україну в тому, що її спецслужби нібито постійно шлють сигнали про вибухові пристрої в літаках авіакомпанії Air Serbia, які прямують до Росії. У Києві ці заяви заперечують.

Водночас Сербія обережно ставиться до питань, пов’язаних з окупованими українськими територіями, оскільки офіційний Київ не визнає незалежності Косова, на відміну від більшості країн Заходу.