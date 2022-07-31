Напряжение растет: в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, на границе с Косово слышны выстрелы

В Сербии говорят о том, что Косово готовит нападение

Представитель партии президента Сербии Владимир Джуканович заявил о необходимости "денацификации" Балкан, а на границе с Косово тем временем слышны выстрелы.

"Мне все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться", — написал Джуканович в своем Твиттер, чем вызвал волну критики от пользователей сети, которые напомнили, что этот термин использовала россия для оправдания вторжения в Украину.

Политика это не остановило, после чего он обвинил мир в том, что тот якобы "поддерживает каждого сербского врага".

Стоит отметить, что накануне глава МИД Сербии Никол Селакович заявил, что обеспокоен ситуацией в Косово и обвинил албанскую сторону в том, что та "готовит буквально ад в предстоящие дни".

Это заявление было вызвано тем, что власти Косово приняли решение с 1 августа не признавать сербские документы, а всем гражданам Сербии выдавать временный документ при въезде на их территорию.

После этого президент страны Александр Вучич в своем обращении заявил, что армия Косово планирует в полночь напасть на северную часть Сербии.

"Сербы больше не будут преследоваться, если кто посмеет преследовать или убивать сербов в Косово — мы победим", — заявил глава Сербии.

Вечером 31 июля ситуация на границе обострилась, очевидцы сообщили, что на границе Косово и Сербии объявили воздушную тревогу, а также были слышны автоматные очереди.

Спецназ Косово позже перекрыл границу, а Сербия привела войска в состояние повышенной боевой готовности.

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Как известно, Сербия является главным союзником россии в Балканском регионе. После начала вторжения там не стали поддерживать санкции против кремля, а в апреле Белград даже обвинял Украину в том, что ее спецслужбы якобы постоянно шлют сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia, которые следуют в россию. В Киеве эти заявления отрицают.

Вместе с тем Сербия осторожно относится к вопросам, связанным с оккупированными украинскими территориями, поскольку официальный Киев не признает независимость Косово в отличие от большинства стран Запада.