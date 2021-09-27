Ситуація навколо Косова загострилася: сербський друг Путіна висунув ультиматум НАТО

Вучич звернувся до НАТО через ситуацію в Косово.

В останні дні помічається стрімке зростання напруги між Сербією і Косово, у зв’язку з чим в Белграді дали НАТО 24 години, щоб втрутитися в ситуацію.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в ефірі каналу Pink.

За його словами, країна поки не піднімала армію і поліцію, однак підвищила рівень її готовності.

Вучич нагадав, що Сербія все ще вважає Косово і Метохію своїми територіями, проте згідно з угодами від 1999 року її військам там бути заборонено.

Разом з тим він поінформував, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в якому запевнив, що не має наміру знову розв’язувати озброєний конфлікт.

Вучич зазначив, що дав Альянсу 24 години, щоб втрутитися в ситуацію, інакше "Сербія відреагує і не допустить того, що було в 1990-х і у 2004 році".

Нагадаємо, причиною нової ескалації конфлікту стало те, що влада Косова прийняла рішення змушувати власників автомобілів на сербських номерах міняти їх на тимчасові при в’їзді на його територію. Вартість заміни становить п’ять євро. Примітно, що влада Белграда давно так роблять з автомобілями, які в’їжджають з Косова.

Таке рішення Приштини викликало обурення у місцевих сербів, які на вантажівках заблокували дороги на кордоні.

Крім того, за останні дні відбулося два напади на адміністративні будівлі. Так в місті Зубін-Поток був здійснений підпал центру реєстрації автомобілів, а у Звечані в аналогічну будівлю закинули дві гранати, які, втім, не вибухнули.

Після цього спецпідрозділи Косова зайняли переходи на кордоні, а Белград у відповідь звинуватив Приштини в утиску сербів і стягнув до кордону бойову техніку.

У НАТО закликали сторони утриматися від ескалації та вступити в переговори.

Як відомо, Косово, чиє населення майже на 90% складається з етнічних албанців, оголосило про незалежність від Сербії у 2008 році. Сербія, Росія і Китай, разом з деякими членами ЄС незалежність Косово не визнали.

Україна теж не визнає незалежність Косова, але визнає його паспорта.

Як повідомлялося раніше, у сусідній Чорногорії теж останнім часом загострилися відносини з Сербією, внаслідок чого президент країни навіть заявляв про "наймасштабнішому нападі на історичну ідентичність і держава".