Президент Чорногорії заявив про найбільшу загрозу його країні в сучасній історії і звинуватив Росію

Президент Чорногорії припустив, що жителям країни доведеться "йти в ліс".

Президент Чорногорії Міло Джуканович, після сутичок на тлі прибуття сербського митрополита Іоаникія, заявив про атаку на незалежність його країни з боку велокосербських націоналістів, що підтримуються Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю хорватському виданню Jutarnji list.

За його словами, країна в цей час переживає найбільш агресивний напад на чорногорську ідентичність і державу. Це, вважає Джуканович, може загрожувати не тільки світському устрою і європейським перспективам, а й самому існуванню Чорногорії.

Він підкреслив, що існування чорногорців спочатку проблематизували.

"Ця фаза античорногорської агресії заснована на тих же хибних мотивах заперечення національної, культурної та релігійної самобутності Чорногорії й, отже, необхідності в незалежній Чорногорії", — сказав він.

Джуканович відзначив, що ідеологія "Великої Сербії", яка реалізується владою цієї країни, передбачає спроби нав’язати образ Чорногорії, як ще одної сербської держави, що випадково і "помилково" отримала незалежність.

Цю "помилку" тепер намагаються виправити руками сербської церкви, яку Джуканович називає "квазірелігійною громадою".

При цьому, він переконаний, що стоїть за цим всім Росія, для якої Сербія є базою для втілення своїх інтересів на Балканах. Примітно, що уряд Чорногорії, він називає "іграшкою в руках белградських державних, церковних і напівдержавних структур" і вказує, що ті знову опинилися в руках Москви.

При цьому Джуканович не виключив, що для захисту Чорногорії, багатьом жителям країни доведеться "піти в ліс".

Як повідомлялося раніше, 5 вересня в Цетинє відбулися масштабні сутички між силовиками та протестувальниками, які намагалися перешкодити інтронізації митрополита Сербської православної церкви (СПЦ) Іоаникія.