Масові протести і сутички з поліцією прокотилися по Чорногорії через інтронізацію сербського митрополита (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 48
Патріарх СПЦ Порфирій і митрополит Іоаникій прибулив Цетине на вертольоті.
У чорногорському місті Цетине співробітники поліції застосували силу і сльозогінний газ, щоб розігнати протестуючих, які вийшли на вулиці проти інтронізації в місті митрополита Сербської православної церкви (СПЦ) Іоаникія.
Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "Радіо Свобода".
Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Чорногорії, в результаті зіткнень постраждали як поліцейські, так і учасники протесту.
Місцеві жителі на в’їзді в місто звели барикади, щоб не дозволити провести інтронізацію просербськго митрополита Іоаникія.
У відповідь співробітники правоохоронних органів підпалили барикади і використовували сльозогінний газ, щоб розігнати людей.
Однак опір жителів і зведення барикад не сильно допомогло: патріарх СПЦ Порфирій і митрополит Іоаникій прибутку в Цетине на вертольоті.
Раніше церковні ієрархи заявили, що інтронізація останнього — суто релігійний обряд, тому не варто прив’язувати до нього політику.
Коментуючи те, що відбувається, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook зазначив, що особисто чув у розмові з попереднім митрополитом СПЦ Амфілохієм іншу думку.
За словами українського архієпископа, Амфілохій раніше заявляв, що "ніякого чорногорського народу немає — є лише один сербський народ, а окремий народ придумали політики для того, щоб розділити сербів".
Варто відзначити, що президент Чорногорії Міло Джуканович критикує просербську спрямованість прем’єра Здравка Крівокапіча і заявляє про посилення розбрату між жителями країни.
Крім того, вранці 5 вересня місцева поліція затримала радника чорногорського президента Веселина Вельовіча.
В даний час на вулицях Цетіньє знаходяться тисячі громадян, які протестують проти просербської, на їх думку, влади. Також на вулиці міста вивели 1800 поліцейських.
Як повідомлялося, не тільки в Чорногорії існують проблеми на релігійному грунті. В Україні дії і заяви УПЦ (Московського патріархату) також не сприяють налагодженню здорових взаємин у суспільстві. Так, 2 червня цього року парафіяни УПЦ (МП) зібралися під стінами Верховної Ради в рамках протесту проти електронних паспортів.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-