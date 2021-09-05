Масові протести і сутички з поліцією прокотилися по Чорногорії через інтронізацію сербського митрополита (відео)

Патріарх СПЦ Порфирій і митрополит Іоаникій прибулив Цетине на вертольоті.

У чорногорському місті Цетине співробітники поліції застосували силу і сльозогінний газ, щоб розігнати протестуючих, які вийшли на вулиці проти інтронізації в місті митрополита Сербської православної церкви (СПЦ) Іоаникія.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "Радіо Свобода".

Як розповіли в Міністерстві внутрішніх справ Чорногорії, в результаті зіткнень постраждали як поліцейські, так і учасники протесту.

Місцеві жителі на в’їзді в місто звели барикади, щоб не дозволити провести інтронізацію просербськго митрополита Іоаникія.

У відповідь співробітники правоохоронних органів підпалили барикади і використовували сльозогінний газ, щоб розігнати людей.

Однак опір жителів і зведення барикад не сильно допомогло: патріарх СПЦ Порфирій і митрополит Іоаникій прибутку в Цетине на вертольоті.

Раніше церковні ієрархи заявили, що інтронізація останнього — суто релігійний обряд, тому не варто прив’язувати до нього політику.

Коментуючи те, що відбувається, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook зазначив, що особисто чув у розмові з попереднім митрополитом СПЦ Амфілохієм іншу думку.

За словами українського архієпископа, Амфілохій раніше заявляв, що "ніякого чорногорського народу немає — є лише один сербський народ, а окремий народ придумали політики для того, щоб розділити сербів".

Варто відзначити, що президент Чорногорії Міло Джуканович критикує просербську спрямованість прем’єра Здравка Крівокапіча і заявляє про посилення розбрату між жителями країни.

Крім того, вранці 5 вересня місцева поліція затримала радника чорногорського президента Веселина Вельовіча.

В даний час на вулицях Цетіньє знаходяться тисячі громадян, які протестують проти просербської, на їх думку, влади. Також на вулиці міста вивели 1800 поліцейських.

Як повідомлялося, не тільки в Чорногорії існують проблеми на релігійному грунті. В Україні дії і заяви УПЦ (Московського патріархату) також не сприяють налагодженню здорових взаємин у суспільстві. Так, 2 червня цього року парафіяни УПЦ (МП) зібралися під стінами Верховної Ради в рамках протесту проти електронних паспортів.