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Прихожане УПЦ МП под Радой протестовали против электронных паспортов: эксклюзивные фото и видео

Прихожане УПЦ МП под Радой протестовали против электронных паспортов: эксклюзивные фото и видео
10:13 Сегодня Телеграф

В Киеве 2 июня под стенами Верховной Рады Украины в рамках протеста против электронных паспортов собрались прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места событий.

На фото и видео с места акции видно, что в протесте приняли участие около 100 человек. Пока протест под ВР проходит довольно мирно и без потасовок.

Кадры снятые на месте проведения акции протеста:

ВР КИев

Киев рада

упц киев рада

Прихожане УПЦ МП под Радой протестовали против электронных паспортов

упц Киве паспорт

протетст упц киев

паспорт киев протест

УПЦ МП под ВР протестовали против электронных паспортов

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Видео с места событий:

Напомним, что 30 марта Украина первой в мире узаконила электронные паспорта. Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины сможет получить оба документа бесплатно и по желанию.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 292

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Киев, Украина, УПЦ, Электронный паспорт.
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