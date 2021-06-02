Прихожане УПЦ МП под Радой протестовали против электронных паспортов: эксклюзивные фото и видео

В Киеве 2 июня под стенами Верховной Рады Украины в рамках протеста против электронных паспортов собрались прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа" с места событий.

На фото и видео с места акции видно, что в протесте приняли участие около 100 человек. Пока протест под ВР проходит довольно мирно и без потасовок.

Кадры снятые на месте проведения акции протеста:

Видео с места событий:

Напомним, что 30 марта Украина первой в мире узаконила электронные паспорта. Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины сможет получить оба документа бесплатно и по желанию.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"