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Приложение "Дія" получило масштабное обновление: какие услуги теперь доступны пользователям

Приложение "Дія" получило масштабное обновление: какие услуги теперь доступны пользователям
16:15 Сегодня Телеграф

Сегодня, 17 мая, во время Diia Summit 2.0 команда Минцифры  представила масштабное обновление приложения "Дія", в котором появилось более десятка новых электронных услуг. 

Об этом говорится на официальном сайте "Дії". 

Презентовал обновления, которые уже доступны для всех 10 млн пользователей, президент Украины Владимир Зеленский. 

Среди новинок:

- Изменение места регистрации онлайн, для которого нужна только ID-карта, 10-15 минут на заполнение заявления в действии и онлайн-подтверждение владельца жилья.

- Автоматическая регистрация СПД.

- Уплата налогов и представление деклараций (процесс подачи деклараций упростили: достаточно ответить всего на 4 вопроса и внести сумму дохода для расчета единого налога.

- Электронная подпись в смартфоне.

- NFC-авторизация (приложив ID-карту к смартфону, в приложение подтянутся все документы).

- Статический QR-код (можно делиться необходимыми документами онлайн).

- Новые строительные услуги: электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию; онлайн-выдачи строительного паспорта застройки земельного участка.

- E-петиции.

- Замена водительского удостоверения и обновленный раздел "Штрафы" (подать заявку на новое удостоверение в действии можно за 5 минут).

- Подача заявления на намерение получить льготную ипотеку для ВПО (кредит - на 20 лет под 3% годовых).

- Уплата админсбора онлайн.

- Регистрация операторов мощностей рынке. 

Напомним, украинцы вовсю записываются на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Приложение, Владимир Зеленский, ДИЯ, Услуги онлайн.
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