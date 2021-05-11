Вакцинация через приложение "Дия": украинцев будут прививать в определенные дни

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов отрапортовал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что пандемия коронавируса в нашей стране пошла на спад и украинцы вовсю записываются на вакцинацию через приложение "Дия".

Как сообщили на сайте президента, на прививку онлайн записались уже 532 тысячи человек. Вакцинировать их будут строго в определенные дни - в выходные.

Также, по словам Степанова, сейчас продолжается работа по имплементации "ковидних паспортов". В министерстве решили дождаться европейских образцов, в соответствие с которыми приведут и собственные документы.

Напомним, глава украинского минздрава Максим Степанов решил предупредить сограждан о симптомах индийского штамма коронавируса. Эта разновидность ковида, как известно, является более агрессивной, чем другие известные на данное время.