Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Украина серьезно готовится к обострению: что ждет призывников и резервистов
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)
100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото)

Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта

Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Обновлено 17:18 Сегодня Телеграф Фото: lviv.com

Украина первой в мире узаконила электронные паспорта. 

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады. 

В сообщении указывается, что принятый законопроект № 4355 определяет в украинском законодательстве такие понятия, как "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу". 

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины сможет получить оба документа бесплатно и по желанию. Е-паспорт может быть предъявлен на территории страны для подтверждения личности и гражданства. Исключением являются случаи выезда за границу и проезда на временно оккупированные территории и выезда с них. 

Помимо того, в электронном документе будут иметься данные о месте проживания и коде плательщика налогов. 

Таким образом соответствующая терминология появится в украинском законодательстве уже со дня публикации закона. А вот воспользоваться новыми функциями украинцы смогут лишь в преддверии Дня Независимости, ведь он вступит в силу лишь 23 августа 2021 года.

Как сообщалось ранее, парламент принял закон, которым предусматривается призыв резервистов без объявления мобилизации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Паспорт, Электронный паспорт, Диджитализация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
02 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
03 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
04 Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
05 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Украина присоединилась к санкциям ЕС против путинских топ-чиновников за заключение Навального
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
Львов еще сильнее ужесточил карантин: полный список запретов
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
В Подмосковье мужчина устроил расстрел полицейских из окна дома: видео инцидента
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Убийство четверых украинских бойцов под Шумами: Хомчак открыл новые детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь