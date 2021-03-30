Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта

Украина первой в мире узаконила электронные паспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

В сообщении указывается, что принятый законопроект № 4355 определяет в украинском законодательстве такие понятия, как "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу".

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины сможет получить оба документа бесплатно и по желанию. Е-паспорт может быть предъявлен на территории страны для подтверждения личности и гражданства. Исключением являются случаи выезда за границу и проезда на временно оккупированные территории и выезда с них.

Помимо того, в электронном документе будут иметься данные о месте проживания и коде плательщика налогов.

Таким образом соответствующая терминология появится в украинском законодательстве уже со дня публикации закона. А вот воспользоваться новыми функциями украинцы смогут лишь в преддверии Дня Независимости, ведь он вступит в силу лишь 23 августа 2021 года.

Как сообщалось ранее, парламент принял закон, которым предусматривается призыв резервистов без объявления мобилизации.