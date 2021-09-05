Массовые протесты и столкновения с полицией прокатились по Черногории из-за интронизации сербского митрополита (видео)

Патриарх СПЦ Порфирий и митрополит Иоаникий прибыли в Цетине на вертолете.

В черногорской Цетине сотрудники полиции применили силу и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые вышли на улицы против интронизации в городе митрополита Сербской православной церкви (СПЦ) Иоаникия.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает "Радио Свобода".

Как рассказали в Министерстве внутренних дел Черногории, в результате столкновений пострадали как полицейские, так и протестующие.

Местные жители на въезде в город поставили баррикады, чтобы не позволить провести интронизацию просербского митрополита Иоаникия.

В ответ сотрудники правоохранительных органов подожгли баррикады и использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать людей.

Однако сопротивление жителей и возведение баррикад не сильно помогло: патриарх СПЦ Порфирий и митрополит Иоаникий прибыли в Цетине на вертолете.

Ранее церковные иерархи заявили, что интронизация второго — сугубо религиозный обряд, поэтому не стоит привязывать к нему политику.

Комментируя происходящее, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на своей странице в Facebook отметил, что лично слышал в разговоре с предыдущим митрополитом СПЦ Амфилохием другое мнение.

По словам украинского архиепископа, тот ранее заявлял, что "никакого черногорского народа нет — есть лишь один сербский народ, а отдельный народ придумали политики для того, чтобы разделить сербов".

Стоит отметить, что президент Черногории Мило Джуканович критикует просербскую направленность премьера Здравка Кривокапича и заявляет о расширении раздора между жителями страны.

Кроме того, утром 5 сентября местная полиция задержала советника черногорского президента Веселина Вельовича.

В настоящее время на улицах Цетине находятся тысячи граждан, протестующих против просербской власти. Также на улицы города вывели 1800 полицейских.

Как сообщалось, не только в Черногории существуют проблемы на религиозной почве. В Украине действия и заявления УПЦ (Московского патриархата) также не способствуют налаживанию здоровых взаимоотношений в обществе. Так, 2 июня этого года прихожане УПЦ (МП) собрались под стенами Верховной Рады в рамках протеста против электронных паспортов.