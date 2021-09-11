Президент Черногории заявил о самой большой угрозе его стране в современной истории и обвинил Россию

Президент Черногории предположил, что жителям страны придется "уходить в лес".

Президент Черногории Мило Джуканович, после стычек на фоне прибытия сербского митрополита Иоаникия, заявил об атаке на независимость его страны со стороны великосербских националистов, поддерживаемых Россией.

Об этом он рассказал в интервью хорватскому изданию Jutarnji list.

По его словам, страна в настоящее время переживает самое масштабное нападение на историческую идентичность и государство. Это, считает Джуканович, может угрожать нет только светскому устройству и европейским перспективам, но и самому существованию Черногории.

Он подчеркнул, что существование черногорцев изначально проблематизировалось.

"Эта фаза анти-черногорской агрессии основана на тех же ложных мотивах отрицания национальной, культурной и религиозной самобытности Черногории и, следовательно, необходимости в свободной Черногории", — сказал он.

Джуканович отметил, что идеология "Великой Сербии", которая реализуется властями этой страны, предусматривает попытки навязать образ Черногории, как еще одного сербского государства, случайно и "ошибочно" получившего независимость.

Эту "ошибку" теперь пытаются исправить руками сербской церкви, которую Джуканович называет "квазирелигиозной общиной".

При этом, он убежден, что стоит за этим всем Россия, для которой Сербия является базой для воплощения своих интересов на Балканах. Примечательно, что правительство Черногории, он называет "игрушкой в руках белградских государственных, церковных и полугосударственных структур" и указывает, что те опять оказались в руках Москвы.

При этом Джуканович не исключил, что для защиты Черногории, многим жителям страны придется "уйти в лес".

Как сообщалось ранее, 5 сентября в Цетине произошли масштабные столкновения между силовиками и протестующими, которые пытались помешать интронизации митрополита СПЦ Иоаникия.