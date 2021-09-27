Ситуация вокруг Косово накалилась: сербский друг Путина выдвинул ультиматум НАТО

Вучич обратился к НАТО из-за ситуации в Косово.

В последние дни замечается стремительный рост напряжения между Сербией и Косово, в связи с чем в Белграде дали НАТО 24 часа, чтобы вмешаться в ситуацию.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Pink.

По его словам, страна пока не поднимала армию и полицию однако повысила уровень ее готовности.

Вучич напомнил, что Сербия все еще считает Косово и Метохию своими территориями, однако согласно соглашениям от 1999 года ее войскам там быть запрещено.

Вместе с тем он проинформировал, что имел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором заверил, что не имеет намерения вновь развязывать вооруженный конфликт.

Вучич отметил, что дал Альянсу 24 часа, чтобы вмешаться в ситуацию, иначе "Сербия отреагирует и не допустит того, что было в 1990-х и в 2004 году".

Напомним, причиной новой эскалации конфликта стало то, что власти Косово приняли решение заставлять владельцев автомобилей на сербских номерах менять их на временные при въезде на его территорию. Стоимость замены составляет пять евро. Примечательно, что власти Белграда давно так поступают с автомобилями, въезжающими из Косово.

Такое решение Приштины вызвало возмущение у местных сербов, которые на грузовиках заблокировали дороги на границе.

Кроме того, за последние дни произошло два нападения на административные здания. Так в городе Зубин-Поток был совершен поджог центра регистрации автомобилей, а в Звечане в аналогичное здание закинули две гранаты, которые, впрочем, не взорвались.

После этого спецназ Косово занял переходы на границе, а Белград в ответ обвинил Приштину в притеснении сербов и стянул к границе боевую технику.

В НАТО призвали стороны воздержаться от эскалации и вступить в переговоры.

Как известно, Косово, чье население почти на 90% состоит из этнических албанцев, объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Сербия, Россия и Китай, вместе с некоторыми членами ЕС независимость Косово не признали.

Украина тоже не признает независимость Косово, но признает его паспорта.

Как сообщалось ранее, у соседней Черногории тоже в последнее время обострились отношения с Сербией, вследствие чего президент страны даже заявлял о "самом масштабном нападении на историческую идентичность и государство".