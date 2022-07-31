Сербія та Косово за крок від війни: що відбувається на Балканах (оновлюється)

Що відбувається між Сербією та Косово

У неділю, 31 липня, різко зросла напруга між Сербією та Косово, через що Приштина перекрила кордони, а Белград привів армію у стан підвищеної бойової готовності.

Після цього президент Сербії Олександр Вучич звернувся до громадян із заявою, що армія Косова має намір розпочати наступ опівночі 1 серпня. "Телеграф" слідкує за обстановкою і в цьому матеріалі інформуватиме про новини з регіону

22:17 Вучич тим часом звернувся до народу.

"Учора у нас були переговори з представниками сербського народу з Косова та Метохії. Давайте постараємося зберегти мир за будь-яку ціну. Я прошу албанців зрозуміти, я прошу сербів не піддаватися на провокації і не робити нічого, що може призвести до конфлікту. Але я також прошу представників могутніх і великих країн, які визнали незалежність Косова, трохи подбати про міжнародне право, бути обережнішими з реальністю і не дозволити сьогоднішнім підопічних викликати конфлікт — це моє прохання, це моє велике прохання. І все, що я можу сказати, це те, що ми молитимемося за мир і шукатимемо миру. Але одразу вам скажу, здачі не буде, і переможе Сербія. Якщо вони спробують розпочати гоніння на сербів, знущання з сербів, вбивства сербів — Сербія переможе. Це все, що я хочу сказати", — сказав він.

У готовність також прийшли і сили миротворців, які діють під егідою НАТО, вони були стягнуті до мосту через річку Ібар у місті Косовська-Мітровіце на півночі Косова. У їхньому складі зокрема були помічені італійські карабінери. Дороги до міст Рударі, Звечані та Зубін-Потік блоковані

22:10 росія звинуватила Косово у спробах "вигнати" місцевих сербів, а також у спробах "запустити силовий сценарій". Крім того, у росії традиційно поклали провину за загострення ситуації на США та ЄС та закликала їх припинити "провокації".

Відомо, що у прикордонних районах Косова місцеві серби почали зводити барикади нібито "для захисту від косівського спецназу". При цьому в мережі вже з’являлася інформація про перших поранених.

У Міноборони Сербії тим часом повідомили, що їхні війська не переходили через кордон, а також звинуватили Приштину в тому, що на місцевому телебаченні крутять сюжети про зіткнення косовських і сербських підрозділів.

Ескалація сталася на тлі рішення влади Косова припинити визнавати сербські документи, а при перетині кордонів видавати тимчасове посвідчення особи. Там цей крок вважають виправданим, оскільки Сербія їхні документи не визнає вже понад 11 років.

Втім, у Сербії цей крок не схвалили, а Вучич оголосив надзвичайний стан по всій країні з 1 серпня.

Це вже друга серйозна ескалація напруги у світі, так 30 липня Китай ледь не розпочав вторгнення на Тайвань через можливий візит туди спікера Конгресу США Ненсі Пелосі.

Втім, пізніше вона повідомила, що має намір відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур, що трохи знизило рівень напруги.