Сербия и Косово в шаге от войны: что происходит на Балканах (обновляется)

Что происходит между Сербией и Косово

В воскресенье, 31 июля, резко возросло напряжение между Сербией и Косово, из-за чего Приштина перекрыла границы, а Белград привел армию в состояние повышенной боевой готовности.

После этого президент Сербии Александр Вучич обратился к гражданам с заявлением, что армия Косово намерена начать наступление в полночь 1 августа. "Телеграф" следит за обстановкой и в этом материале будет информировать о свежих новостях из региона.

22:17 Вучич тем временем выступил с обращением к народу.

"Вчера у нас были переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии. Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту. Но я также прошу представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт — это моя просьба, это моя большая просьба. И все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит. Это все, что я хочу сказать", — сказал он.

В готовность также пришли и силы миротворцев, действующих под эгидой НАТО, которые были стянуты к мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере Косово. В их составе в частности были замечены итальянские карабинеры. Дороги к городам Рудари, Звечани и Зубин-Поток блокированы

22:10 россия обвинила Косово в попытках "изгнать" местных сербов, а также в попытках "запустить силовой сценарий". Кроме того, в россии традиционно возложили вину за обострение ситуации на США и ЕС и призвала их прекратить "провокации".

Известно, что в пограничных районах Косово местные сербы начали возводить баррикады якобы для защиты от "косовского спецназа". При этом в сети уже появлялась информация о первых раненых.

В Минобороны Сербии тем временем сообщили, что их войска не переходили через границу, а также обвинили Приштину в том, что по местному телевидению крутят сюжеты о столкновениях косовских и сербских подразделений.

Эскалация произошла на фоне решения властей Косово престать признавать сербские документы, а при пересечении границ выдавать временное удостоверение личности. Там этот шаг считают оправданным, поскольку Сербия их документы не признает уже более 11 лет.

Впрочем, в Сербии этот шаг не одобрили, а Вучич объявил чрезвычайное положение по всей стране начиная с 1 августа.

Стоит напомнить, что это уже вторая серьезная эскалация напряжения в мире, так 30 июля Китай едва не начал вторжение на Тайвань из-за возможного визита туда спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

Впрочем, позже она сообщила, что намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур, что слегка понизило уровень напряжения.