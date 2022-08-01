МИД обратился с призывом к украинцам из-за взрывоопасной ситуации в Косово: подробности

Граждан нашей страны просят воздержать от посещения районов массового скопления людей

В связи с обострением ситуации в Косово и блокировкой дорог на юге Сербии украинское Министерство иностранных дел обратилось к гражданам нашей страны с рекомендациями использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония.

Данный призыв обнародовал в своем Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

"Настоятельно рекомендуем гражданам Украины воздержаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей", — написал он.

Также в ведомстве отметили, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины необходимо звонить на горячую линию, которая открыта на базе посольства Украины в Сербии: +381-63-111-31-85.

Кроме того, продолжает работать "горячая линия" при украинском МИДе, ее телефон: +380442381588.

Пост спикера украинского МИД

В случае дальнейшего обострения ситуации безопасности и блокирования дорог на юге Сербии украинцам рекомендовали использовать пункты пропуска на границе с Республикой Северная Македония.

Напомним, сегодня, 31 июля, ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. В Косовско-Митровицком округе были слышны звуки стрельбы и сирены. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что Косово якобы готовит нападение на сербов в северных районах частично признанного государства.