Подножка пророссийской Сербии? Украина готовится к важному политическому шагу

22 страны, являющиеся членами Евросоюза, уже признали независимость Республики

В Украине предлагают признать независимость Косово, чтобы поддержать республику в ее конфликте с пророссийской Сербией.

Об этом в субботу, 6 августа, в своем телеграмм-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, отметив, что уже подал в Верховную Раду проект постановления о признании государственного суверенитета и независимости частично признанного государства на Балканах.

Проект постановления о признании Косово независимым государством

Нардеп отметил, что еще в 2010 году представители Международного суда ООН признали, что декларация по государственному суверенитету Косово никак не противоречит действующим нормам международного права и не нарушает своими действиями никаких резолюций или международных актов.

По словам Гончаренко, не зря 22 из 27 стран-членов Европейского Союза, в который так стремится вступить Украина, уже признали независимость Республики. Кроме того, Косово было признано Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Канадой. Поэтому правильным шагом со стороны Украины было бы признание госсуверенитета Косово, а также выражение ему международной поддержки.

Кроме того, Гончаренко сразу отверг различные упреки и провокации, которые могли бы возникнуть на фоне ситуации между Украиной и псевдореспубликами "лднр", подчеркнув, что эта ситуация кардинально отличается от случившейся между Косово и Сербией, мол, Республика действительно имеет право на независимость.

В заключение нардеп добавил, что рассчитывает на поддержку коллег и оперативное рассмотрение постановления, инициатором которого он является.

"PS Ну что, сербы, как дела? Вам поздравления из Киева", — написал Гончаренко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Косово было принято решение отложить на месяц процедуру введения запрета на документы и автомобильные номера, выданные в Сербии,