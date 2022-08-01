Война временно отменяется: Косово на месяц отложит обязательную замену паспортов и автомобильных номеров

На решение властей повлияли консультации с международными партнерами

Власти Косово приняли решение отложить на месяц процедуру введения запрета на документы и автомобильные номера, выданные в Сербии, из-за чего у них ранее возник конфликт с сербским населением на севере частично признанной страны.

Об этом сообщает Kosovo-online.

"Правительство республики Косово решительно осуждает сегодняшнюю блокировку дорог на севере Косово и стрельбу там вооруженных людей по полиции. Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во многом на решение властей повлияли встречи с международными партнерами.

"Правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 г., когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода. Мы благодарим международных партнеров, особенно американского посла, за их вклад", — говорится в заявлении.

Также ситуацию во многом разрядило заявление президента Сербии Александра Вучича – некоторые горячие головы допускали, что его прибытие в Генеральный штаб страны вызвано желанием объявить войну Косово и начать "спецоперацию" по спасению сербов, проживающих в полу-признанной республике. К счастью, политик, явно рассчитывающий на евроинтеграцию страны, заявил о продолжении мирного диалога.

"В полночь ожидаем, что командующий KFOR поговорит с лидером партии "Сербский список" Гораном Ракичем и представителями сербов. Для нас крайне важно, чтобы диалог продолжался, и мы решили вопросы мирным путем", — подчеркнул глава государства.

Вучич также призвал международных партнеров сделать все возможное, чтобы остановить конфликт. В то же время, по его словам ни о какой сдаче интересов речь не идет.

Напомним, что конфликт между Сербией и Косово вполне мог перерасти в серьезную войну после того, как вечером 31 июля 2022 года местные сербы перекрыли дороги в знак протеста против новых правил, а сербский президент Александр Вучич заявил о якобы планах Приштины напасть на сербов. Также этому способствовал тот факт, что неизвестные открыли стрельбу по подразделениям полиции в Косовской-Митровице (обошлось без пострадавших). Многие люди опасались, что после этого армия Сербии перейдет границу с Косово, но в Белграде опровергли подобные решения.

Как обычно, к конфликту не могла не приложить руку россия. В частности, представитель МИД страны мария захарова заявила, что конфликт между Сербией и Косово якобы начался из-за "внешнего влияния" на Приштину.

"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками", — заявила она.

Как известно, Косово имеет статус частично признанного государства, его независимость признана более чем 100 странами мира, в частности, большинством стран Европы. В то же время Украина не признает Косово, считая эту территорию часть Сербии. Главная причина — наличие у нашей страны проблем с незаконно аннексированным Крымом и оккупацией части Донбасса. В то же время с 2019 года Украина признает косовские паспорта для оформления виз. Как объяснили такой подход в украинском МИД, признание паспортов не означает признания независимости Косово, в этом плане позиция официального Киева неизменна.

Напомним, что пока ситуация в Косово остается напряженной, украинцы могут воспользоваться советами Министерства иностранных дел и покинуть частично признанную республику через Северную Македонию, или же связаться с украинскими дипломатами по телефонам горячей линии, которые указаны в статье.