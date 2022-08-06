Пропагандист з рф мріє розстрілювати і саджати в ГУЛАГ українців: мережа лютує

Пропагандист з росії розлютив українців

У суботу, 6 серпня, на 164-й день повномасштабного вторгнення рф в мережі розгорівся скандал через цинічні висловлювання російського "журналіста" Сергія Мардана, який закликав брати в заручники родичів українців, які не підтримують російську окупацію.

Відповідну заяву ведучий радіо "Комсомольська правда" Мардан зробив у прямому ефірі, повідомляє YouTube-канал пропагандиста. Представник російських ЗМІ закликав створити локальний запорізький ГУЛАГ.

"Треба відібрати у них кредитки, на які вони отримують зарплати, і змусити їх зжерти. Виселити їх із квартир. Зробити з ними щось на кшталт нашого старого доброго ГУЛАГу. Чому б справді не влаштувати невеликий локальний запорізький ГУЛАГ? У степу, під палючим сонцем. Для вчителів, які ще не навчилися любити нашу прекрасну батьківщину" — сказав він.

В Україні розкритикували заяву пропагандиста.

"Це вже навіть не нацизм, а якесь зовсім печерне днище. Радіо Тисячі пагорбів. Рівень найнелюдніших, диких африканських режимів, де упиваються тортурами та канібалізмом", — написав журналіст Денис Казанський на своєму telegram-каналу.

"Нічого незвичайного. Типова р*сня, яка схвалює розстріли громадянських українців, взяття в заручники та створення концтаборів", — коротко описав слова Мардана блогер Сергій Стерненко.

Українці прокоментували заяву Сергія Мардана про ГУЛАГ у Запорізькій області

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Раніше повідомлялося, що загарбники на Херсонщині видали газету з дивним гаслом.

Нагадаємо, російським телеканалам вже надіслали "рекомендації", в яких розповідається, з ким порівнювати президента рф володимира путіна.