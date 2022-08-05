Відверто копіюють нацистів: На Херсонщині окупанти видали газету з дивним гаслом

Окупаційна влада почала видавати свій пропагандистський листок із гасла, схожого на лозунг гітлерівців

В окупованій Новій Каховці, наближення ЗСУ в якій відчувається через точкове ураження військових об’єктів окупантів, російські загарбники не здаються і продовжують обробляти мізки місцевого населення. І вже, не стидаючись, вдаються до відвертого копіювання німецьких нацистів.

Як повідомляє херсонське видання "Мост", місцева окупаційна адміністрація розмістила на передовиці першого номеру своєї пропагандистської газети "Наша Каховка" гасло "Одна віра. Один народ. Одна країна". Він відверто мавпує слоган нацистів "Один народ, один рейх, один фюрер" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer).

Порівняння нацистського плакату та газети рашистів

Під цим слоганом гітлерівці готували аншлюс Австрії у 1938 році і під ним же провели відповідний референдум. Таким чином австрійців переконували підкоритись німецькій окупації, переконуючи їх, що вони є одним народом з німцями, а отже так само потребують об’єднання у спільну державу. Припускають, що це гасло повинно аналогічним чином підготувати мешканців Херсонщини до ймовірного плебісциту з приєднання до росії.

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Як повідомляв "Телеграф", росіяни, які зараз відверто мавпують нацистів, на ранніх етапах війни однією зі своїх цілей називали "денацифікацію" України. На аргумент, що Україна не може бути нацистською державою як мінімум тому, що президент Володимир Зеленський – єврей, міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що Гітлер також був євреєм, що не завадило йому влаштувати Голокост. Це спричинило величезний дипломатичний скандал з Ізраїлем. Тим часом американський адвокат Елі Розенбаум, якого називають легендарним мисливцем за нацистами і який допомагає групі з розшуку російських воєнних злочинців нинішньої війни, експертно заявив, що саме в Україні жодних ознак нацизму він не вбачає.