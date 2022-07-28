Відомий американський "мисливець за нацистами" спростував брехню путіна

росія використовує термін "денацифікація" для виправдання своїх звірств в Україні

Найвідоміший у Міністерстві юстиції США "мисливець за нацистами" Елі Розенбаум спростував твердження російського диктатора володимира путіна про те, що метою вторгнення нібито є "денацифікація".

Розенбаум, який допомагає розслідувати російські воєнні злочини проти українського народу, розповів в інтерв’ю "Голосу Америки", що нічого спільного з нацизмом в Україні він не помітив.

"Після майже 40 років роботи над цими справами (розслідування злочинів нацистів, — ред.) я можу впізнати нациста, коли побачу його, і впізнаю нацистський уряд, коли побачу його. І, звичайно ж, український уряд не має з цим нічого спільного", — сказав він.

Водночас він назвав подібні заяви російського диктатора "обурливим наклепом", який використовується для виправдання звірств російських окупантів у рамках протиправної та агресивної війни.

Як повідомлялося раніше, Мін’юст США наприкінці червня оголосив про створення спеціальної групи з розслідування російських злочинів під керівництвом Елі Розенбаума, якого у США називають "легендарним мисливцем за нацистами". Він допоміг знайти та позбавити громадянства понад сотню людей, які були причетні до скоєння злочинів за часів Другої світової війни. Найвідомішою його справою було викриття колишнього президента Австрії Курта Вальдхайма у співучасті у нацистських злочинах у Югославії.