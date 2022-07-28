Укр

Известный американский "охотник за нацистами" опроверг вранье путина

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Эли Розенбаум
Эли Розенбаум

россия использует термин "денацификация" для оправдания своих зверств в Украине

Самый известный в Министерстве юстиции США "охотник за нацистами" Эли Розенбаум опроверг утверждение российского диктатора владимира путина о том, что целью вторжения якобы является "денацификация".

Розенбаум, который помогает расследовать российские военные преступления против украинского народа, рассказал в интервью изданию "Голос Америки", что ничего общего с нацизмом в Украине он не заметил.

"После почти 40 лет работы над этими делами (расследование преступлений нацистов, — ред.) я могу узнать нациста, когда увижу его, и узнаю нацистское правительство, когда увижу его. И, конечно же, украинское правительство не имеет с этим ничего общего", — сказал он.

Вместе с тем он назвал подобные заявления российского диктатора "возмутительной клеветой", которая используется для оправдания зверств российских оккупантов в рамках противоправной и агрессивной войны.

Как сообщалось ранее, Минюст США в конце июня объявил о создании специальной группы по расследованию российских преступлений под руководством Эли Розенбаума, которого в США называют "легендарным охотником за нацистами". Он помог найти и лишить гражданства более сотни человек, которые были причастны к совершению преступлений во времена Второй мировой войны. Самым известным его делом было разоблачение бывшего президента Австрии Курта Вальдхайма в соучастии в нацистских преступлениях в Югославии.

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