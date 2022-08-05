Откровенно копируют нацистов: В Херсонской области оккупанты издали газету со странным лозунгом

Оккупационные власти начали издавать свой пропагандистский листок с лозунга, похожего на лозунг гитлеровцев

В оккупированной Новой Каховке, приближение ВСУ в которой ощущается через точечное поражение военных объектов оккупантов, российские захватчики не сдаются и продолжают обрабатывать мозги местного населения. И уже, не стесняясь, прибегают к откровенному копированию немецких нацистов.

Как сообщает херсонское издание "Мост", местная оккупационная администрация разместила на передовице первого номера своей пропагандистской газеты "Наша Каховка" лозунг "Одна вера. Один народ. Одна страна". Он откровенно копирует слоган нацистов "Один народ, один рейх, один фюрер" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer).

Сравнение нацистского плаката и газеты рашистов

Под этим слоганом гитлеровцы готовили аншлюс Австрии в 1938 году и под ним провели соответствующий референдум. Таким образом австрийцев убеждали покориться немецкой оккупации, убеждая их, что они являются одним народом с немцами, а следовательно, так же нуждаются в объединении в общее государство. Предполагают, что этот лозунг должен аналогичным образом подготовить жителей Херсонщины к вероятному плебисциту по присоединению к россии.

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Как сообщал "Телеграф", россияне, которые сейчас откровенно копируют нацистов, на ранних этапах войны одной из своих целей называли "денацификацию" Украины. На аргумент, что Украина не может быть нацистским государством как минимум потому, что президент Владимир Зеленский – еврей, министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что Гитлер также был евреем, что не помешало ему устроить Холокост. Это повлекло за собой огромный дипломатический скандал с Израилем. Между тем, американский адвокат Эли Розенбаум, которого называют легендарным охотником за нацистами и который помогает группе по розыску российских военных преступников нынешней войны, экспертно заявил, что именно в Украине никаких признаков нацизма он не видит.