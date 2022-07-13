У Новій Каховці знову "бавовна": що відбувається

ЗСУ, схоже, працюють по об'єктах рф на Херсонщині

У середу, 13 липня, на 140-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) знову чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За інформацією telegram-каналу insiderUKR, приліт припав по місцю дислокації окупантів, а не по складу з боєкомплектом.

"Нам повідомляють, що в Новій Каховці ЗСУ накрили місце дислокації орків, а не склад БК. Детонації немає. Головне, що був приліт і прямо в ціль. Чекаємо на інформацію щодо втрат орків", — йдеться у повідомленні. У мережі також з'явилися перші фото з місця події.

Нова Каховка на карті України

Нагадаємо, 11 липня у Новій Каховці на складі з боєприпасами окупантів пролунав потужний вибух. Причиною вибуху стала робота українських військових, які завдали удару за допомогою американських систем залпового вогню HIMARS.

На знищеному складі у Новій Каховці росіяни зберігали боєприпаси до РСЗВ. Вибух був настільки масштабним, що російські колаборанти змушені були визнати наявність постраждалих та загиблих. В окупованому Криму після цього почалася істерика. Пізніше росіяни показали фото з наслідками вибухів.