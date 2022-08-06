Ракета пробила п’ятиповерхівку: з’явилися фото наслідків обстрілу Миколаєва

Росіяни почали бити по Миколаєву о пів на четверту ранку

Зовсім недобрий ранок видався у жителів одразу кількох областей України. Російські окупанти за минулу ніч встигли відкрити вогонь не лише по Дніпропетровщині, а й по Миколаєву. Від ракетних ударів постраждало одразу сім мікрорайонів міста, є "прильоти" в житлових будинках.

Свіжі дані про обстріл російською армією стали відомі від мера Миколаєва Олександра Сєнкевича. В особистому Telegram-каналі чиновник розповів, що вибухи городян розбудили пізно вночі, ближче до ранку.

Противник навіть не робив спроб прикидатися, що намагається бити по якихось військових об’єктах. Прицільний вогонь вівся по житлових будинках, внаслідок чого постраждала мінімум одна п'ятиповерхівка Частина ракети просто зруйнувала бетонні перекриття, влетівши безпосередньо у квартиру.

Ось такий "подарунок" від росіян потрапив у житлову квартиру

Снаряд лише дивом не розірвався на місці, хоча це не врятувало мешканців квартири від поранень. Відомо, що наразі постраждалих двоє, вони у тяжкому стані, зараз за їхнє життя борються лікарі.

Відповідальні спеціалісти зараз обстежують пошкоджені будинки, інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ситуація на всіх ділянках фронту. Для цього ми проаналізували найсвіжіші карти боїв в Україні від Інституту вивчення війни (США).

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