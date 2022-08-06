росіяни знову обстріляли Нікополь: є постраждалі, пошкоджено півсотні будинків (фото)

Внаслідок удару є постраждалі

Дніпропетровську область ворог продовжує обстрілювати щоночі. Серйозно страждає Нікополь. По ньому регулярно б’ють із реактивних систем залпового вогню. У ніч проти 6 серпня росіяни використали "Гради". Удар припав на житлові квартали – 20 попадань.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, є троє постраждалих. Один із них, чоловік 58 років, госпіталізований. Постраждали 11 багатоповерхових будівель, до сорока приватних будинків та дві дитячі установи — сад та будинок творчості.

Працюють аварійні бригади — після прильотів кілька тисяч людей сидять без світла, пошкоджено водогін та газові труби.

У Криворізькому районі окупанти використовували ствольну артилерію — били по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебито лінію електропостачання. Попередньо – без жертв та постраждалих.

росія обстрілює з окупованої території

Нагадаємо, обстріли Нікополя окупанти ведуть прикриваючись Запорізькою атомною станцією — вони стягнули техніку до неї, знаючи, що українські військові побоюватимуться стріляти ядерним об’єктом.

Напередодні ворог відкрив вогонь самим об’єктом, намагаючись звинуватити Україну в провокаціях, а також з’являлися повідомлення про обстріл Енергодару з території ЗАЕС. Внаслідок обстрілів пошкоджено частину обладнання та є радіаційні ризики.