Міни і таємничий вантаж: стало відомо про нову підлість росіян на Запорізькій АЕС

Ймовірно, росіяни не розуміють, який ризик може нести атомна станція, що виведена з ладу.

Російські загарбники не перестають тероризувати жителів тимчасово окупованого Енергодару. Після обстрілів на Запорізькій АЕС напередодні стало відомо, що територія об’єкта може бути серйозно замінована. До того ж, ворог масштабно стягує техніку до станції, намагаючись прикриватися "мирним атомом" під час обстрілів.

Такі дані повідомляє російське опозиційне видання The Insider, посилаючись на особисті джерела в Енергодарі. Журналісти навіть показали відео, на якому чітко видно автомобільну техніку, яку росіяни активно розвантажували.

Найімовірніше, запис датований 2 серпня. Як можна побачити, військові вантажівки були розташовані між першим і другим енергоблоками станції, після чого частина машин в’їхала в машинний зал першого енергоблоку. Джерело видання зазначає, що таким чином росіяни замінували об’єкт, сподіваючись захиститися від ймовірних ударів ЗСУ по своїх позиціях. Втім, достеменно невідомо, що саме за вантаж перебував у машинах.

Також повідомляється, що загалом на території ЗАЕС може перебувати близько п’яти сотень ворожих солдатів, які опікуються величезною кількістю техніки. Це і зенітні установки, з яких вони не гребують стріляти по підконтрольних Києву районах Запорізької області, і БТРи, й інше озброєння. Швидше за все, безліч протипіхотних та протитанкових мін також знаходяться навколо території самої станції.

Крім цього росіяни прикриваються ядерним об’єктом, використовуючи "Гради", які розташували в селі Водяне. Воно знаходиться найближче до Запорізької АЕС, і це теж унеможливлює знищення ворожих позицій з боку українських захисників.

Видання пише, що основну роботу із захоплення об’єкта було доручено генералу-майору армії рф Олексію Добмровському. Зараз, ймовірно, АЕС "опікується" іншим генерал-майором — Валерієм Васильєвим.

Тим часом з'явилося офіційне повідомлення "Енергоатома": "російські військові на Запорізькій АЕС зайняли усі підвальні приміщення, де ховаються від обстрілів. Український персонал наразі не має доступу до цих приміщень, тож у випадку нових обстрілів люди не мають укриття і перебувають у небезпеці. На даний час наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об‘єднаного допоміжного корпусу, в які поцілили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах".

Зазначимо, що на те, що відбувається в Енергодарі, вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. На його думку, росія є ядерним терористом, а тому на неї має чекати належне покарання.

Нагадаємо, що про зброю на території енергоблоків ЗАЕС було відомо ще у липні. Тоді росіяни розташували всередині першого енергоблоку понад десять одиниць важкої військової техніки.

Також "Телеграф" писав про те, як росіяни поводяться з персоналом станції. Спойлер — нічого хорошого від окупантів чекати не доводиться.