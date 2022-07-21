Готують теракт? В Енергодарі росіяни затягли зброю до енергоблоку ЗАЕС

На території енергоблоку знаходиться невідома кількість вибухонебезпечної речовини

В Енергодарі, де днями лунали вибухи, які налякали російських окупантів, готується чергова провокація ворожої армії. Цього разу загарбники вирішили всерйоз взятися за будівлю Запорізької атомної електростанції, яка вважається найбільшою в Європі. Повідомляється, що на території першого енергоблоку успішно розміщено щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки, а також вибухівку та іншу зброю.

Інформацію повідомили у прес-службі "Енергоатому" у четвер, 21 липня. Фахівці відзначають, що озброєння знаходиться в небезпечній близькості від легкозаймистих матеріалів.

Як відомо, роботу енергоблоку підтримує спеціальний турбогенератор. Його турбіну повинні постійно охолоджувати, для чого й використовуються спеціальні речовини. Саме вони можуть спалахнути від будь-якого контакту з іскрою. На додаток до цього, на території знаходиться певний запас водню, який є вибухонебезпечним.

"Військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машини енергоблоку №1. Отже, ризик пожежі багаторазово зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним", — пояснюють фахівці "Енергоатому".

У разі пожежі масштаби аварії на станції можуть дорівнювати Чорнобильській катастрофі, якщо не більше. Можливість подібної трагедії дуже висока через, припустимо, випадкову детонацію якого-небудь з російських боєкомплектів, розміщених усередині енергоблоку. Проте російські загарбники всіляко нехтують будь-якими правилами та вимогами до техніки безпеки.

В "Енергоатомі" наголосили, що напередодні окупанти вимагали ключі від одразу трьох енергоблоків — щоб розмістити озброєння у кожному з них. Ймовірно, вони або планують теракт, або хочуть створити із ЗАЕС власну військову базу, максимально неприступну для українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни жахливо поводяться з місцевими жителями, зокрема працівниками станції. Багато хто з них пройшов через допити ворожих солдатів, а деякі були замучені до смерті.

Не дивно, що мало хто з енергодарівців погоджується одержувати російський паспорт.