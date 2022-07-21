В Енергодарі лише кілька людей погодилися взяти паспорт рф: показове фото

Мер міста Дмитро Орлов висміяв церемонію, яку намагались влаштувати на честь вручення паспортів окупанти

На окупованих територіях загарбники, як можуть, намагаються виконувати указ кремлівського диктатора володимира путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям, але виходить так собі. Зокрема в Енергодарі, що у Запорізькій області, день роздачі документів перетворився на суцільну ганьбу.

Фото з "церемонії" опублікував у своєму телеграм-каналі легітимний мер Енергодару Дмитро Орлов. "В українському Енергодарі вчора "цілих" 26 чи 28 коллаборантів (ну як "цілих"… у повноцінності кожного з них є певні сумніви) отримали з рук вбивць та катів паспорт країни-терориста", — написав він. Орлов наголосив, що усі, хто погодились взяти документи в окупантів фактично визнали себе причетними до їхніх злочинів. І додав, що навіть з цієї кількості на "урочисте" фото у залі Енергодарського відділу РАЦСу на тлі повішеного там окупантам портрету путіна наважились лише п’ятеро.

Він також підрахував, що кількість таких колаборантів склала лише 0,05% від населення Енергодару, що до війни досягало 54 тисяч осіб. "І це найкращий показник справжнього ставлення Енергодара до "руського миру", — написав міський голова.

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Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував західних партнерів нашої держави за занадто слабку реакцію на примусову паспортизацію мешканців окупованих територій. На думку міністра, за це мають бути запроваджені додаткові санкції.