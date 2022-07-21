В Энергодаре лишь несколько человек согласились взять паспорт рф: показательное фото

Мэр города Дмитрий Орлов высмеял церемонию, которую пытались устроить в честь вручения паспортов оккупанты

На оккупированных территориях захватчики, как могут, пытаются выполнять указ кремлевского диктатора владимира путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам, но выходит так себе. В частности, в Энергодаре, что в Запорожской области, день раздачи документов превратился в сплошной позор.

Фото с "церемонии" опубликовал в своем телеграм-канале легитимный мэр Энергодара Дмитрий Орлов. "В украинском Энергодаре вчера "целых" 26 или 28 коллаборантов (ну как "целых"… в полноценности каждого из них есть определенные сомнения) получили из рук убийц и палачей паспорт страны-террориста", — написал он. Орлов подчеркнул, что все, кто согласился взять документы у оккупантов, фактически признали себя причастными к их преступлениям. И добавил, что даже из этого количества на "торжественное" фото в зале Энергодарского отдела ЗАГСа на фоне повешенного там оккупантам портрета путина решились только пятеро.

Он также подсчитал, что количество таких коллаборантов составило лишь 0,05% населения Энергодара, что до войны достигало 54 тысяч человек. "И это лучший показатель подлинного отношения Энергодара к "русскому миру", — написал городской голова.

Как сообщал Телеграф, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал западных партнеров нашего государства за слишком слабую реакцию на принудительную паспортизацию жителей оккупированных территорий. По мнению министра, за это должны быть введены дополнительные санкции.