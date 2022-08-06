Партизани працюють: у Новій Каховці розстріляли колаборанта, а у Бердянську пролунав вибух

Новокаховский коллаборант госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии

У тимчасово окупованому росіянами місті Нова Каховка, що в Херсонській області, українські партизани вчинили замах на так званого "заступника голови" Новокаховської військової обласної адміністрації Віталія Гуру. Крім того, на 164 день російського вторгнення, вибухи чули й у будівлі міського відділення поліції у захопленому окупантами Бердянську.

Як у суботу, 6 серпня, повідомляють російські ЗМІ, ймовірно, напад було скоєно неподалік будинку, де проживав так званий "чиновник". Невідомі поцілили у колаборанта зі зброї, котра за зовнішнім виглядом нагадує пістолет Макарова. Крім того, зазначається, що на місці замаху було виявлено стріляні гільзи від ПМ. Сам Віталій Гура госпіталізований і перебуває у дуже тяжкому стані. Наразі лікарі вирішують питання щодо переведення його до однієї з лікарень Криму.

Варто відзначити, що до російського вторгнення Гура був старостою Дніпровського старостинського округу.

Водночас полювання партизанів на зрадників України продовжується й у тимчасово окупованому Бердянську, розташованому у Запорізькій області. Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, у центрі міста, неподалік захопленої росіянами будівлі міського відділу поліції, стався потужний вибух.

Поки що інформацію щодо постраждалих не розголошують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під тимчасово окупованим Мелітополем було завдано потужного удару по позиціях окупантів, аби порушити їх логістичні шляхи. У знищенні важливих об'єктів росіян підозрюють українських партизанів.