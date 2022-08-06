Успіх партизанів на Херсонщині: поранений колаборант помер

У російських телеграм-каналах повідомляють, що колаборант помер на шляху до Криму

Українські партизани успішно ліквідували так званого "заступника голови" адміністрації окупованої Нової Каховки Віталія Гуру. Раніше з’являлася інформація, що його знайшли пораненим неподалік свого будинку, проте тепер стало відомо, що він помер.

Як повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали, Гура отримав поранення, ймовірно, з пістолета Макарова, після чого його вирішили транспортувати на лікування до окупованого Криму.

Втім, дістатися півострова йому не судилося. Від отриманих поранень він помер.

Як повідомлялося раніше, про інцидент із Гурою стало відомо вдень 6 серпня, в росЗМІ писали, що його було знайдено із серйозним пораненням неподалік свого будинку, а поряд з ним знайшли гільзи від пістолета ПМ. Тоді вказувалося, що він потрапив до шпиталю у тяжкому стані.

До російського вторгнення Гура був старостою Дніпровського старостинського округу.

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Нагадаємо, 6 серпня також з’явилася інформація про те, що т.зв. "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо було доставлено до Москви в стані медикаментозної коми. За деякою інформацією, його стан сильно погіршився після контакту з отруйною речовиною, хоча за іншою версією його недуга нібито є результатом психологічного та фізичного перенапруги.