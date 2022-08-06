Успех партизан на Херсонщине: раненый коллаборант умер

В российских телеграм-каналах сообщают, что коллаборант умер на пути в Крым

Украинские партизаны успешно ликвидировали так называемого "заместителя председателя" администрации оккупированной Новой Каховки Виталия Гуру. Ранее появлялась информация, что его нашли раненым неподалеку от своего дома, однако теперь стало известно, что он скончался.

Как сообщают российские пропагандистские телеграм-каналы, Гура получил ранение, предположительно, из пистолета Макарова, после чего его решили транспортировать на лечение в оккупированный Крым.

Впрочем, добраться до полуострова ему было не суждено. От полученных ранений он скончался.

Как сообщалось ранее, об инциденте с Гурой стало известно днем 6 августа, в росСМИ писали, что он был найден с серьезным ранением неподалеку от своего дома, а рядом с ним нашли гильзы от пистолета ПМ. Тогда указывалось, что он попал в госпиталь в тяжелом состоянии.

До российского вторжения Гура был старостой Днепровского старостинского округа.

Читайте также: Категория В регионах В Херсонской области партизаны ликвидировали коллаборанта из верхушки полиции Тело предателя Украины обнаружили в его собственном автомобиле

Напомним, 6 августа также появилась информация о том, что т.н. "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо был доставлен в Москву в состоянии медикаментозной комы. По некоторой информации, его состояние сильно ухудшилось после контакта с ядовитым веществом, хотя по другой версии его недуг якобы является результатом психологического и физического перенапряжения.