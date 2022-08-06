Партизаны работают: в Новой Каховке расстреляли коллаборанта, а в Бердянске прогремел взрыв

Новокаховский коллаборант госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии

Во временно оккупированном россиянами городе Новая Каховка, что в Херсонской области, украинские партизаны совершили покушение на так называемого "заместителя председателя" Новокаховской военной областной администрации Виталия Гуру. Кроме того, на 164-й день российского вторжения, взрывы слышали и в здании городского отделения полиции, которое находится в захваченном оккупантами Бердянске.

Как в субботу, 6 августа, сообщают российские СМИ, вероятно, нападение было совершено недалеко от дома, где проживал так называемый "чиновник". Неизвестные попали в коллаборанта из оружия, по внешнему виду напоминающего пистолет Макарова. Кроме того, отмечается, что на месте покушения были обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гура госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи решают вопрос о его переводе в одну из больниц Крыма.

Стоит отметить, что до российского вторжения Гура был старостой Днепровского старостинского округа.

В то же время охота партизан на предателей Украины продолжается и во временно оккупированном Бердянске, расположенном в Запорожской области. Как сообщили в Страткоме ВСУ, в центре города, неподалеку от захваченного россиянами здания городского отдела полиции, произошел мощный взрыв.

Пока информацию о пострадавших не разглашают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как под временно оккупированным Мелитополем был нанесен мощный удар по позициям оккупантов, чтобы нарушить их логистические пути. В уничтожении важных объектов россиян подозревают украинских партизан.