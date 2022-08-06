Укр

Партизаны работают: в Новой Каховке расстреляли коллаборанта, а в Бердянске прогремел взрыв

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
567
Украинские партизаны не дадут предателям спокойно дышать на захваченных россиянами землях Новость обновлена 06 августа 2022, 13:41
Украинские партизаны не дадут предателям спокойно дышать на захваченных россиянами землях

Новокаховский коллаборант госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии

Во временно оккупированном россиянами городе Новая Каховка, что в Херсонской области, украинские партизаны совершили покушение на так называемого "заместителя председателя" Новокаховской военной областной администрации Виталия Гуру. Кроме того, на 164-й день российского вторжения, взрывы слышали и в здании городского отделения полиции, которое находится в захваченном оккупантами Бердянске.

Как в субботу, 6 августа, сообщают российские СМИ, вероятно, нападение было совершено недалеко от дома, где проживал так называемый "чиновник". Неизвестные попали в коллаборанта из оружия, по внешнему виду напоминающего пистолет Макарова. Кроме того, отмечается, что на месте покушения были обнаружены стреляные гильзы от ПМ. Сам Виталий Гура госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. В настоящее время врачи решают вопрос о его переводе в одну из больниц Крыма.

Стоит отметить, что до российского вторжения Гура был старостой Днепровского старостинского округа.

В то же время охота партизан на предателей Украины продолжается и во временно оккупированном Бердянске, расположенном в Запорожской области. Как сообщили в Страткоме ВСУ, в центре города, неподалеку от захваченного россиянами здания городского отдела полиции, произошел мощный взрыв.

Пока информацию о пострадавших не разглашают.

Ранее "Телеграф" сообщал, как под временно оккупированным Мелитополем был нанесен мощный удар по позициям оккупантов, чтобы нарушить их логистические пути. В уничтожении важных объектов россиян подозревают украинских партизан.

Теги:
#Покушение #Бердянск #Партизаны #Новая Каховка #Оккупация