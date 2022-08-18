"Дуже страшно": вечірня "бавовна" у Керчі налякала мешканців (відео)

В окупованому місті щось гуркотіло ввечері

У четвер, 18 серпня, на 176-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в окупованому Криму знову було неспокійно. У Керчі люди чули сильний вибух.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Радник так званого "голови" окупованого Криму Олег Крючков заявив, що нібито спрацювала система ППО.

Жителі окупованого півострова поскаржилися на гуркіт, який їх налякав. Одна з очевидців розповіла, що сильно злякалася вибуху, інші повідомляють, що гуркіт було чути навіть у прилеглих селах.

Керч на карті

У мережі публікують кадри з місця інциденту. (Увага, на відео є ненормативна лексика)

Нагадаємо, перший "хлопок" на окупованому півострові стався ще 9 серпня, коли щось вибухнуло на військовому аеродромі загарбників у Новофедорівці, де могли перебувати десятки літаків та кілька вертольотів. Рівно через тиждень, 16 серпня, у Криму поблизу Джанкоя сталися вибухи та пожежа на складі боєприпасів. Місцева "влада" безглуздо пояснила цей інцидент. Цього ж дня "бавовна" сталася на військовій авіабазі у смт Гвардійське поблизу Сімферополя.

Раніше повідомлялося про сильну "бавовну" у Білгородській області.