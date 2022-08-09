Вибухи у Новофедорівці: де знаходиться селище та аеропорт, карта та нові подробиці

Селище певний час носило кодову назву Саки-4 через військовий аеродром поблизу

Селище Новофедорівка прославилось 9 серпня 2022 року через потужні і численні "бавовни", які трапились там посеред дня. Проте не всі уявляють, де воно знаходиться і чому саме там трапився такий інцидент.

Новофедорівка – це селище міського типу в Сакському районі окупованої росіянами Автономної республіки Крим, Україна, що в західній частині Кримського півострова. Воно знаходиться на південному березі Сакського озера і є курортним містечком з виходом до Чорного моря.

Втім, ще трошки південніше від Новофедорівки – через озеро Кизил-Яр знаходиться важливий військовий об’єкт, через який містечко певний час мало назву Саки-4. А саме полігон злітно-посадкових систем "Нитка". Він був збудований за часів СРСР для відпрацювання льотчиками палубної авіації техніки зльоту і посадки літака на палубу авіаносця.

Російські телеграм-канали повідомляють, що зараз там базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил росії. Основну частину його літаків складають винищувачі Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. На супутникових картах Google Maps можна роздивитись їх на злітній смузі аеродрому.

Відомо, що окупаційна влада Сакського району уже оголосила евакуацію з Новофедорівки. Люди і самі тікають звідти на власних авто і вже утворили корок на виїзді.

Тим часом російське міністерство оборони твердить, що нічого страшного на аеродромі не відбувається – просто на обвалованому майданчику зберігання відбулась детонація кількох авіаційних боєприпасів. Від вибуху, твердять окупанти, ніхто не постраждав, не зазнала пошкоджень і авіаційна техніка. Тим часом очевидці зафіксували цілу колону швидких, які їхали в напрямку аеродрому.

Аналітик за відкритими даними (OSINT) Олівер Александр повідомив, що відео з місця події свідчать – на аеродромі біля Новофедорівки вибухнуло щонайменше два складі з боєкомплектом.

Тим часом сервіс сповіщень про повітряні тривоги в Україні Alerts.in.ua іронічно повідомив, що в Криму, поміченому, як зона, з якої немає даних, ЗМІ передали про вибухи.

Як повідомляв "Телеграф", схожим чином загинув флагман чорноморського флоту рф, ракетний крейсер "Москва". Офіційною версією від росіян була пожежа на борту, внаслідок чого здетонував боєкомлект. Тоді як ЗСУ повідомляли, що атакували корабель ракетами "Нептун". Росіяни також брехали, що жертв на "Москві" майже не було, але у серпні батькам строковиків, які проходили службу на крейсері, почали приходити похоронки.