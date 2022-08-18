Сильна "бавовна" сталася у росії на складі боєприприпасів поблизу України: подробиці (відео)

У рф горить склад боєприпасів

У четвер, 18 серпня, на 176-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Білгородській області (росія) відбулася черговий "бавовна".

Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков на своєму telegram-каналі. У рф, як завжди, заявили, що постраждалих немає, при цьому в окрузі проводиться евакуація. Вибух стався у районі села Тимонове. Причина пожежі встановлюється.

"У районі села Тимонове Валуйського міського округу спалахнув склад із боєприпасами. За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає. Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється", — написав Гладков.

Тимонове на карті

У мережі користувачі публікують кадри інциденту.

Нагадаємо, 16 серпня в окупованому Криму поблизу Джанкоя сталися вибухи та пожежа на складі боєприпасів. Місцева "влада" заявила про "займання". Цього ж дня у центрі півострова помітили стовп диму. Як виявилось, вибухи сталися на військовій авіабазі у смт Гвардійське біля Сімферополя. Перший "хлопок" у Криму стався на аеродромі в Новофедорівці ще 9 серпня. Там могли бути десяток-другий літаків і кілька вертольотів.