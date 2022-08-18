Ворог знову вдарив по Харкову: в місті пожежа, постраждали десятки людей (фото та відео)

Противник продовжує кошмарити мирне населення міста

Вранці у четвер, 18 серпня, російські окупанти знову обстріляли багатостраждальний Харків. Не встигли в місті усвідомити наслідки нічних вибухів, що забрали так багато життів, як ворог завдав нового болючого ракового удару. В основному він припав на Холодногірський та Слобідський райони, попередньо обійшлося без жертв.

Інформація про інцидент з’явилася в Telegram-каналах мера Харкова Ігоря Терехова, а також голови обласної військової адміністрації Олега Синегубова. Обидва чиновники просили містян бути максимально уважними до сигналів тривоги.

Перший вибух у Харкові пролунав близько пів на п’яту ранку. Потім окупанти завдали ще мінімум чотирьох ударів по різних вулицях міста.

Дим над містом

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Момент обстрілів

Один із "прильотів" став причиною великої пожежі у Холодногірському районі. Вогонь охопив адміністративну будівлю, на жаль, зрештою почалося її обвалення. Рятувальники працюють на місці інциденту, щоб усунути загоряння. Відомо про те, що вогонь також дістався близько півтора десятка машин поряд з будівлею.

UPD. Початково повідомлялося, що після обстрілу Харкова у Слобідському районі постраждало щонайменше п'ять осіб. За кілька годин у Харківській ОВА уточнили інформацію: російська ракета потрапила до місцевого гуртожитку, що призвело до більш серйозних жертв. Щонайменше одна людина загинула, ще 18 отримали поранення різної тяжкості. Двоє з постраждалих – діти.

Наразі на місцях "прильотів" працюють усі необхідні профільні служби.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про "бавовну" у тимчасово окупованому Мелітополі. Найімовірніше, підпілля спробувало знищити місцевих колаборантів.