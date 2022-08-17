У Мелітополі біля російської комендатури сталася "бавовна": що відомо

Окупантів всіляко намагаються "викурити" із Мелітополя

На території одного з районів тимчасово окупованого Мелітополя знову щедро "розквітла" українська "бавовна". Потужні вибухи, які чули жителі чи не по всьому місту, пролунали вранці в середу, 17 серпня, неподалік пункту російської комендатури.

Інформацію про вибухи офіційно повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, деякі подробиці з’ясовуються завдяки місцевим Telegram-каналам та медіа. Так, наприклад, джерела "Ріа-Мелітополь" стверджують, що активно почало працювати містом українське підпілля. Головна мета партизанів — знищення всіх колаборантів, особливо тих, хто намагається підготувати проведення псевдореферендуму.

"Сильний вибух пролунав у лігві ворога в центрі Мелітополя, — зазначив мер Федоров. — Тут, нагадаю, розміщено одну з комендатур окупантів".

Йдеться про Центр первинної медико-санітарної підготовки №1 по вулиці Івана Алексєєва, який більше знайомий місцевим жителям під назвою "зелена поліклініка". Цю будівлю росіяни практично відразу окупували під свої потреби, розмістивши тут один із пунктів міської комендатури.

"Зелена поліклініка" на карті Мелітополя

Про втрати серед російських загарбників поки не повідомляється, Іван Федоров наголосив, що слід зачекати на деталі від представників ЗСУ. Втім, ніхто не заважає сподіватися, що хоча б частина ворожих солдатів і зрадників батьківщини отримала по заслугах.

Наразі мелітопольців просять бути максимально обережними та пильними, адже росіяни посилили перевірки, почали частіше відправляти озброєні патрулі для контролю над ситуацією у місті.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що з окупованого Мелітополя деякі військові вже почали втікати, вивозячи свої сім’ї, членів яких вони перевезли після початку повномасштабної війни.

Також ми писали про успішне полювання українських партизанів на ще одного мелітопольського окупанта.