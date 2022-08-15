Тікають? З окупованого Мелітополя росіяни почали вивозити свої родини

Мер поділився приємними новинами щодо дій наляканих окупантів

Після активної роботи Збройних українських сил російські окупанти почали вивозити з тимчасово захопленого міста Мелітополь, свої родини.

Про це у понеділок, 15 серпня, на 173 день потужного протистояння українців кривавим загарбникам з росії, у своєму Телеграм-каналі розповів мелітопольський мер Іван Федоров. За його словами, станом на сьогоднішній день у місті спостерігається "міграція русні".

Очільник міста пов'язує таку активність росіян із підривом мостів у Херсонській області бійцями Збройних сил України. Після чого так зване тутешнє "керівництво" окупантів почали тікати до Мелітополя.

Водночас після активної роботи як українських військових, так і партизанів по покаранню колаборантів, російські військовослужбовці різко почали вивозити свої родини із самого Мелітополя.

"Після активної роботи ЗСУ минулого тижня військовослужбовці росії почали вивозити свої родини з Мелітополя. Ми це бачимо чітко. Чекаємо на "жест доброї волі" і на Херсонському та Запорізькому напрямках", — написав Федоров.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у тимчасового окупованому Мелітополі українські партизани учинили вибух в одному з житлових кварталів, де проживає місцевий колаборант.

Також нагадаємо, як у місті представники партизанського руху вчинили замах на родичку одного з головних зрадників Євгена Балицького