Війна — день 173: на Донбасі йдуть запеклі бої, але нова тактика ЗСУ приносить плоди

Оперативно про головне 15 серпня

Майже шість місяців українські сили оборони відбивають атаки рф, війська якої повномасштабно вдерлися в нашу країну в лютому. Російське командування атаками на різних напрямках на Донбасі намагається заплутати та відвернути увагу ЗСУ від звільнення Херсонщини. Найважче українським захисникам зараз поблизу Пісків. До речі, ЗСУ в останні тижні змінили стратегію ведення війни й досягли успіхів у уповільненні просування російських окупаційних військ. Також українські військові напередодні удостоїлися похвали від Пентагону.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, що відбулися 15 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

01:00 Російські окупанти минулої доби здійснили 11 обстрілів чотирьох прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 110 прильотів, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

00:00 Судна Sara та Efe зайшли до Одеського порту під завантаження 8 тис. тонн кукурудзи та близько 7,5 тис. тонн рослинної олії, тим самим загальна кількість суден, що зайшли в Україну з початку війни в рамках Чорноморської зернової ініціативи, досягла шести, повідомила Адміністрація морських портів України.

Інформацію за 12 серпня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 170: ЗСУ спалюють тили окупантам, ситуація із Запорізькою АЕС".

Що відбувалося 13 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 171: загарбники активізувалися на Донбасі, ядерні погрози росії".

Дані за 14 серпня доступні у статті: "Війна — день 172: росіяни тиснуть на Донеччині, а ЗСУ б’ють окупантів біля Херсона".