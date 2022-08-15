Україна втратила пілота-аса у війні з росією (фото)

Шлях до військової справи у молодого льотчика був непростим, але він досяг майстерності

Захищаючи Україну від вторгнення російських загарбників щоденного гинуть українські військові. Серед них — льотчик, роботу якого бачили багато українців. Антон Листопад був найкращим льотчиком повітряних сил ЗСУ у 2019 році, а на параді до 30-річчя Дня Незалежності був провідним у авіаційній колоні на параді військ.

Про загибель капітана Повітряних сил повідомив Фізико-технічний ліцей в Івано-Франківську, випускником якого він був. Закінчив навчальний заклад молодик у 2008 році. Його запам’ятали як талановитого, наполегливого та впертого хлопця.

Підкорювати небо та стати льотчиком було мрією Антона, його шлях за штурвал був непростим. Тяга до неба була сімейною рисою, отець Антона також військовий льотчик, генерал ЗСУ. На службу за контрактом Антон вступив у 2010 році, а у 2013 став курсантом ХНУПС імені Кожедуба. Для цього йому довелося піти на дві операції.

Небо було мрією капітана ПС ЗСУ

Листопад вів авіаколону на параді у Києві

Капітан Листопад у 2019 став найкращим льотчиком ПС ЗСУ, брав участь у військових діях на сході України. З початку вторгнення став на захист України. Напередодні загибелі отримав високу державну нагороду орден за мужність третього ступеня.

Нагородження Антона Листопада

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті полковника Олега Дегтярьова. Війна також забрала життя командира підрозділу "Карпатська Січ" Андрія Жованика, який захищав Україну з 2014 року.