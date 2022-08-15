Українські військові відбили російські атаки одразу на чотирьох напрямках (карта, фото, відео)

Окупанти атакували на частині напрямків одразу з кількох сторін

Російські окупанти не зупиняються, але українські військові відбивають їхні атаки. За даними українського Генштабу, на ранок 15 серпня вдалося припинити наступальні дії росіян на всіх напрямках.

У зведенні зазначається, що на півночі та північному сході, у тому числі й у Харківській області, ворог продовжить обстріл з різних видів озброєння. Обстріл ведеться також і у бік Слов’янська. Штурм окупанти вели у напрямку Тихоцьке-Долина, після втрат відступили.

На Краматорському напрямку відзначаються спроби ворога вести наступальні дії, під обстрілами зокрема околиці Білогорівки та Сіверська. У бік Бахмута окупанти намагаються розвідати позиції українських військових та активно обстрілюють з артилерії та танків. Після спроб наступу у бік Соледара та Кодеми відступив.

З боку Авдіївки окупанти не лише обстрілювали, а й намагалися прорватися у бік Пісків та Первомайського, вони намагалися покращити тактичне становище, але відступили. Трохи на південь, у районі кордону із Запорізькою областю, росіяни намагалися провести розвідку у бік Времівки – групу знешкодили. Також відбили атаку у бік Павлівки.

Карта атак росії на сході України

На півдні ворог зосереджений на обороні та обстрілі українських позицій та населених пунктів. Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські військові командири масово евакуюються на лівий берег Дніпра після того, як українські військові здійснили обстріл мостів через річку.

Зазначимо, що згідно з картами бойових дій, в останню добу у росіян спостерігалося часткове просування на Бахмутському напрямку. Але ситуація може змінитися після того, як Україна вдарила по базі бойовиків ПВК "Вагнер" у Попасній. Повідомляється, що саме вони лідирували на цьому напрямі. Бої на цьому напрямі мають запеклий характер, зазначають експерти, ворог намагається прорватися до траси.