Окупанти прориваються під Бахмутом, але є нюанс: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти атакують переважно на сході, наземні бої на півдні обмежені

Окупанти не лише продовжують обстріл українських міст ракетами, а й атакують на сході. Ворог намагався прорватися на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська, а також біля Бахмуту. Повідомляється, що в останньому районі окупанти досягли певного поступу.

За даними Інституту вивчення війни, на Бахмутському напрямку лідирують у силах окупанта бійці групи ПВК "Вагнер". Дослідники вважають, що вони сприяли успіхам Росії на цьому напрямку, але після удару по базі "вагнерівців" у Попасній ситуація може змінитися. Удар може вплинути на командно-адміністративні здібності ПВК у районі Бахмута, вважають експерти.

В Енергодарі тим часом продовжується напружена ситуація із ЗАЕС — Енергодар продовжують обстрілювати. На Херсонщині тим часом є ймовірність того, що всі три автомобільні мости через Дніпро не здатні пропускати важку техніку. Захоплені області росіяни тим часом намагаються схилити до користування карбованцем, а також збирають дані про мешканців.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Ворог атакував за 20 км на північний захід від міста, українську оборону намагалися прорвати у Долині. По містах між Ізюмом та Слов’янськом продовжують бити з артилерії.

Сіверськ

Окупанти намагалися вести розвідку боєм на південний і північний схід від Сіверська. Також вони намагалися атакувати Спірне та Івано-Дар’ївку.

Бахмут

На Бахмутському напрямку Україна завдала удару по скупченню бойовиків ПВК "Вагнер" у Попасній (північніше лінії Сіверськ-Бахмут у Луганській області). Це може вплинути на настання Росії на цьому напрямі. Наземні атаки у цьому районі продовжуються, повідомляється про частковий успіх окупантів. Бої йшли навколо Соледара, Яковлівки, Вершини, Кодеми, Зайцева.

Донецьк

З боку окупованого Донецька ворог атакував на північ та північний захід. Бої йдуть у Пісках (місто під українським контролем) та у бік Першотравневого. Повідомляється, що бої можуть йти у бік Невельського. Ворог також атакував і на південь, у бік кордону із Запорізькою областю — під ударом Павлівка, Пречистівка, Времівка.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти атакували на північ від Харкова за десяток кілометрів. Росіяни намагалися провести розвідку в Розпліднику, причому російські військові чиновники заявляють про те, що захопили Уди. Обстріл Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від міста триває.

Карта боїв біля Харкова

Південь України

Обстріли ЗАЕС тривають, що є небезпекою — світова спільнота закликала росію залишити станцію, але це не допомогло. Українські сили завдали удару по Антонівському мосту, вразивши, ймовірно, не лише переправу, а й військові вантажі, що перевозилися ним у той момент. Також продовжується ліквідація складів окупантів. Окупанти невдало намагалися наступати у Лозовому. Російські обстріли не зупиняються.

Карта боїв на півдні

Як раніше повідомляв "Телеграф", на думку британської розвідки, окупанти зосередилися на наступі від Донецька, зокрема важка ситуація склалася в Пісках. При цьому експерти вважають, що російське командування поспішає через брак резервів і запеклі бої розгорнулися за спробу прорватися в Бахмут.