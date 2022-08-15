Окупанти прориваються під Бахмутом, але є нюанс: актуальні карти боїв в Україні
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Окупанти атакують переважно на сході, наземні бої на півдні обмежені
Окупанти не лише продовжують обстріл українських міст ракетами, а й атакують на сході. Ворог намагався прорватися на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська, а також біля Бахмуту. Повідомляється, що в останньому районі окупанти досягли певного поступу.
За даними Інституту вивчення війни, на Бахмутському напрямку лідирують у силах окупанта бійці групи ПВК "Вагнер". Дослідники вважають, що вони сприяли успіхам Росії на цьому напрямку, але після удару по базі "вагнерівців" у Попасній ситуація може змінитися. Удар може вплинути на командно-адміністративні здібності ПВК у районі Бахмута, вважають експерти.
В Енергодарі тим часом продовжується напружена ситуація із ЗАЕС — Енергодар продовжують обстрілювати. На Херсонщині тим часом є ймовірність того, що всі три автомобільні мости через Дніпро не здатні пропускати важку техніку. Захоплені області росіяни тим часом намагаються схилити до користування карбованцем, а також збирають дані про мешканців.
Схід України
Слов’янськ
Ворог атакував за 20 км на північний захід від міста, українську оборону намагалися прорвати у Долині. По містах між Ізюмом та Слов’янськом продовжують бити з артилерії.
Сіверськ
Окупанти намагалися вести розвідку боєм на південний і північний схід від Сіверська. Також вони намагалися атакувати Спірне та Івано-Дар’ївку.
Бахмут
На Бахмутському напрямку Україна завдала удару по скупченню бойовиків ПВК "Вагнер" у Попасній (північніше лінії Сіверськ-Бахмут у Луганській області). Це може вплинути на настання Росії на цьому напрямі. Наземні атаки у цьому районі продовжуються, повідомляється про частковий успіх окупантів. Бої йшли навколо Соледара, Яковлівки, Вершини, Кодеми, Зайцева.
Донецьк
З боку окупованого Донецька ворог атакував на північ та північний захід. Бої йдуть у Пісках (місто під українським контролем) та у бік Першотравневого. Повідомляється, що бої можуть йти у бік Невельського. Ворог також атакував і на південь, у бік кордону із Запорізькою областю — під ударом Павлівка, Пречистівка, Времівка.
Харків
Окупанти атакували на північ від Харкова за десяток кілометрів. Росіяни намагалися провести розвідку в Розпліднику, причому російські військові чиновники заявляють про те, що захопили Уди. Обстріл Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від міста триває.
Південь України
Обстріли ЗАЕС тривають, що є небезпекою — світова спільнота закликала росію залишити станцію, але це не допомогло. Українські сили завдали удару по Антонівському мосту, вразивши, ймовірно, не лише переправу, а й військові вантажі, що перевозилися ним у той момент. Також продовжується ліквідація складів окупантів. Окупанти невдало намагалися наступати у Лозовому. Російські обстріли не зупиняються.
Як раніше повідомляв "Телеграф", на думку британської розвідки, окупанти зосередилися на наступі від Донецька, зокрема важка ситуація склалася в Пісках. При цьому експерти вважають, що російське командування поспішає через брак резервів і запеклі бої розгорнулися за спробу прорватися в Бахмут.