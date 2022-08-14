ЗСУ вдарили по базі "вагнерівців" у Попасній: наведення дав російський воєнкор

ЗСУ передали "привіт" найманцям у Попасній

Українські військові завдали ракетного удару по базі найманців ПВК "Вагнера", через що ті зазнали великих втрат.

Першими про це повідомили російські пропагандистські телеграм-канали, які поінформували, що ЗСУ, ймовірно, використовували РСЗВ HIMARS для удару по Попасній (Луганська область).

При цьому також з’явилася інформація про те, що на місці міг бути російський олігарх і творець ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, проте пропагандисти цю інформацію не підтверджують. Натомість цікаво те, що його не бачили з моменту від’їзду у відрядження.

Тим часом український блогер Денис Казанський звернув увагу на те, що за кілька днів до удару на місці побував черговий російський "військкор", який зробив там низку фото та розмістив їх у своєму телеграм-каналі. Тим самим він розкрив місцеперебування бази "вагнерівців", що дозволило ЗСУ завдати точного удару.

Про кількість втрат серед найманців не повідомляється, проте очевидці повідомляють, що вбитих та поранених продовжують діставати з-під завалів.

Як повідомлялося раніше, про те, що Пригожин приїхав в Україну стало відомо на початку серпня, тоді повідомлялося, що він хоче зняти ще один фільм про ПВК "Вагнер". До того ж разом із ним приїхав лідер "Ленінграда" Сергій Шнуров.