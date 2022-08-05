Шнур та "кухар путіна" приїхали на Донбас розважати бойовиків (фото)

У мережі кажуть, що Пригожин хоче зняти ще один фільм про ПВК Вагнер.

Російський бізнесмен, ресторатор, "кухар путіна" Євген Пригожин знову вирушив на Донбас. Тільки якщо минулого разу для того, щоб контролювати та координувати найманців ПВК Вагнера, то цього разу він, мабуть, привіз на "екскурсію" російського музиканта, лідера "Ленінграда" Сергія Шнурова.

Повідомляється, що російські діячі відвідали окуповане місто Ірміно на Луганщині. Знімок, на якому Пригожин та Шнуров позують біля пам’ятника, опублікував телеграм-канал "Политика Страны".

Оскільки з Пригожиним і Шнуровим був також російський актор Георгій Болоньов, який грав у фільмі "Турист", знятий за мотивами дій ПВК Вагнер у Центральноафриканській республіці, у мережі припустили, що цей приїзд пов’язаний зі схемками нового фільму про "вагнерівців". Проте цього разу за мотивами боїв за Донбас.

Ще одним "доказом" є те, що Шнуров також брав участь у зйомках фільму "Турист". Він записував одну з пісень, що були у картині.

Раніше "Телеграф" писав, що через кілька днів після початку війни в Україні лідер групи "Ленінград" Шнуров зняв кліп на пісню з назвою "Входу немає", в якому порівняв західні санкції проти росії з геноцидом євреїв.