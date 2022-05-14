"Чекаємо на розспіві у Кобзона": путініст Григорій Лепс розгнівав мережу своєю витівкою на Донбасі

Лепс засвітився на Донбасі зі зброєю.

Відомий російський співак, затятий путініст Григорій Лепс, який раніше приїхав підтримати російських "визволителів" на Донбас, вирішив ще більше очорнити свою репутацію і разом з окупантами вирушив на полігон, щоб постріляти.

На своєму Telegram каналі артист опублікував відео того, як російські військові вчать його стріляти.

"Поїдемо, постріляємо", — підписав він ролик.

Лепс стріляв по мішенях з положення лежачи, сидячи і стоячи. Зі зброї йому дали пістолет, а також автомат. Варто зазначити, що на відео не видно чи потрапив артист хоча б раз в мішень, тому що оператор знімав лише самого співака.

Реакція українців не забарилася. Лепса засудили за таку поведінку, а також багато хто відзначив, що під "рюмкой водки" і не на такі пригоди потягне.

Нагадаємо, що Григорій Лепс — це російський співак, виконавець хітів "Рюмка водки" та "Вона не твоя". Є шанувальником політики президента росії володимира путіна.

Григорія Лепса внесено до бази сайту "Миротворець" за свідоме порушення кордону України. У вересні 2020 року Григорій Лепс дав концерт в окупованому Донецьку. З квітня 2021 року СБУ заборонило Григорію Лепсу в’їзд на територію України.