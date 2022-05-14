"Ждем на распеве у Кобзона": путинист Григорий Лепс разгневал сеть своей выходкой на Донбассе
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Лепс засветился на Донбассе с оружием.
Известный российский певец, заядлый путинист Григорий Лепс, который ранее приехал поддержать российских "освободителей" на Донбасс, решил еще больше очернить свою репутацию, и вместе с оккупантами отправился на полигон, чтобы пострелять.
На своем Telegram-канале артист опубликовал видео того, как российские военные учат его стрелять.
"Поедем, постреляем", — подписал он ролик.
Лепс стрелял по мишеням из положения лежа, сидя и стоя. Из оружия ему дали пистолет, а также автомат. Стоит отметить, что на видео не видно попал ли артист хотя бы раз в мишень, потому, что оператор снимал только самого певца.
Реакция украинцев не заставила себя ждать. Лепса осудили за такое поведение, а также многие отметили, что под "рюмкой водки" и не на такие "приключения" потянет.
Напомним, что Григорий Лепс — это российский певец, исполнитель хитов "Рюмка водки" и "Она не твоя". Является поклонником политики президента россии владимира путина.
Григорий Лепс внесен в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение границы Украины. В сентябре 2020-го года Григорий Лепс дал концерт в оккупированном Донецке. С апреля 2021 года СБУ запретило Григорию Лепсу въезд на территорию Украины.